Вблизи Мариуполя бойцы Нацгвардии задержали нарушителя, сообщает пресс-служба НГУ.
Так, на блокпосту на въезде в Мариуполь был остановлен для проверки документов автомобиль «Шкода Октавиа». Во время осмотра салона обнаружен пистолет травматического действия «Вий» без соответствующих разрешительных документов.
Задержанного в установленном порядке передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.
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Рубрика: Новости Мариуполя
17-04-2017, 20:46
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На въезде в Мариуполь бойцы Нацгвардии задержали мужчину с травматическим оружием
Вблизи Мариуполя бойцы Нацгвардии задержали нарушителя, сообщает пресс-служба НГУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»