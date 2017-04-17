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Рубрика: Новости Мариуполя
17-04-2017, 20:46
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На въезде в Мариуполь бойцы Нацгвардии задержали мужчину с травматическим оружием

Вблизи Мариуполя бойцы Нацгвардии задержали нарушителя, сообщает пресс-служба НГУ.

Так, на блокпосту на въезде в  Мариуполь был остановлен для проверки документов автомобиль «Шкода Октавиа». Во время осмотра салона обнаружен пистолет травматического действия «Вий» без соответствующих разрешительных документов.

Задержанного в установленном порядке передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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