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Рубрика: Новости Украины и мира
18-04-2017, 08:05
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Лидеры стран «нормандской четверки» по телефону обсудили ситуацию на Донбассе

Президенты Украины, России и Франции Петр Порошенко, Владимир Путин и Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры по телефону. Об этом минувшей ночью сообщил сайт Кремля.

Так, лидеры стран «нормандской четверки» приветствовали договоренность в Минске о возобновлении пасхального перемирия, а также подчеркнули важность его строгого соблюдения. Обсуждался также и обмен пленными по формуле «всех на всех».

Также главы стран осудили угрозы в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Была высказана признательность Президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции», - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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