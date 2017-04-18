Международный день памятников и исторических мест

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites) стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

В СССР в 1924 году Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ (на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 июля 1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в обязанность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие места, представляющие историческую ценность, не распахивались, не раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности памятников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной сажени и более, в зависимости от размера и значения памятника».

В Европе с историей обращаются гораздо бережнее, европейские страны сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности. Например, во Франции проводят восстановительные работы ландшафтов памятных мест даже после археологических раскопок. На севере Англии в практически нетронутом виде сохранен Адрианов вал, построенный при римском императоре Адриане для охраны северных рубежей империи и протянувшийся на 117 километров.

И сегодняшний праздник - повод еще раз привлечь внимание широкой общественности и представителей власти к вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и исторических мест и объектов всемирного культурного наследия. Поэтому в этот день в рамках празднования проводятся различные конференции по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, а также ряд других мероприятий. Так, например, в некоторые музеи и выставочные залы в этот день (также, как и в Международный день музеев) можно попасть бесплатно. А еще посетители могут побывать в архитектурных комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.

Всемирный день радиолюбителя

Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day).

Общества, секции, кружки радиолюбителей в России также принимают участие в мероприятиях Всемирного дня радиолюбителя, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби.

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Так, например, в 2007 году девизом стал лозунг «Расширение мира радиосвязей», девизом 2010 года были выбраны слова «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», а в 2013 году праздник был посвящен столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации.

По оценкам некоторых специалистов, 21 век станет поистине веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радио-технологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

В последние годы невероятно быстро развиваются цифровые коммуникации. После окончания Второй мировой войны и до первой половины 1980-х годов радиотелетайп, известный также как RTTY, был единственным цифровым режимом HF, доступным любителям.

Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С помощью AMTOR появилась возможность безошибочно передавать тексты.

Стоит отдельно упомянуть и о том, что многие выдающиеся радио-инженеры и специалисты-электронщики начинали свой профессиональный путь в обществах радиолюбителей. Изобретения и технологии, получившие «путевку в жизнь» из рук радиолюбителей, по прошествии даже многих лет не потеряли свою актуальность — нашими надежными помощниками являются радио- и телевизионные приемники и передатчики, включая двухсторонние способы радиосвязи, адаптивные антенны и другие необходимые технологии.

В мае 1945 года, высоко оценивая вклад радио в развитие страны в деле разгрома фашистской Германии, правительство страны учредило специальный памятный день — День радио.

День основания Общества Красного Креста на Украине

18 апреля на Украине отмечается День основания Общества Красного Креста — старейшей организации, олицетворяющей милосердие, гуманизм, помощь и поддержку. 28 октября 1992 года президентом Украины был подписан Указ об Обществе Красного Креста Украины, согласно которому Общество было признано единственным Национальным Обществом Красного Креста, уполномоченным оказывать поддержку органам государственной власти в их деятельности в гуманитарной сфере.

История украинского Красного Креста насчитывает уже почти 100 лет. 15-18 апреля 1918 года в военно-революционном Киеве состоялся І Съезд Общества Красного Креста Украины, а 18 апреля считается датой начала деятельности Красного Креста. Съезд был созван по инициативе Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста, которая с 1878 года оказывала благотворительную медицинскую помощь нуждающимся столицы.

Основными задачами, которые возложил на себя украинский Красный Крест в то тяжелое время, стали помощь беженцам и военнопленным, забота об инвалидах и детях-сиротах, борьба с голодом и эпидемиями, организация лазаретов, госпиталей и пунктов питания для всех нуждающихся. Более того, по инициативе и при участии активистов Общества Красного Креста Украины были построены общественные прачечные и бани, основаны и оборудованы фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и магазины санитарной гигиены. Например, для борьбы с эпидемией тифа украинский Красный Крест создал лечебные пункты на тысячи мест.

В голодные 1921–1923 годы Красный Крест организовал бесплатные столовые и раздачу крестьянам продовольственных пайков. Во время Великой Отечественной войны Общество Красного Креста Украины подготовило и направило на фронт свыше 100 тысяч медицинских сестер, санинструкторов и сандружинниц.

В настоящее время Общество Красного Креста Украины является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и насчитывает более 6,3 миллиона активистов и сторонников. В патронажной службе Общества трудятся 3200 высококвалифицированных сестер милосердия. Деятельность Общества охватывает всю территорию Украины, где реализуется свыше 40 проектов и программ. Все эти программы финансируются за счет публичных пожертвований и договоренностей о сотрудничестве.

Ежегодно сотрудники Красного Креста Украины обслуживают более 350 тысяч одиноких престарелых людей, почти 23 тысяч инвалидов войны и труда, свыше 25 тысяч участников Великой Отечественной войны, свыше 8 тысяч инвалидов детства.

Основными принципами, которыми руководствуются добровольцы и сотрудники Общества Красного Креста Украины в своей повседневной работе, являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство, универсальность — эти принципы являются основополагающими и в работе Международного Красного Креста и Красного Полумесяца.

Федул Ветреник

Народный праздник получил название в память о мучениках — диаконе Агафоподе, чтеце Феодуле и иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Иногда используют и более интересный вариант присказки: «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался». Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная: после длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Не случайно говорили: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил»; «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Именины:

Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул