Идеал красоты

Женская красота – существует ли однозначная ее трактовка и единые, применимые во всем мире стандарты красоты? По бесчисленному количеству всевозможных конкурсов красоты складывается впечатление, что разгадка этой тайны известна определенному количеству посвященных людей. Все остальные – лишь созерцатели их выбора и предпочтений.

Заявить на весь мир о своей яркой красоте стремятся многие девушки модельной внешности. Однако пробиться на вершину удается немногим. И дело ли в исключительности титула самой-самой или в высокой конкуренции среди соперниц за корону победительницы?

Ведь надо понимать, что ежегодная организация подобных масштабных международных конкурсов красоты – ни что иное как серьезный бизнес. И в нем задействованы не только большие деньги, но и личностные, а, порой, и международные политические интересы. Именно поэтому эксперты и обычные зрители то и дело сомневаются в справедливости и честности выбора, непредвзятости жюри и в компетентности их оценки.

Если же не вдаваться в подробности закулисья, то редкое шоу может превзойти по красоте и фееричности конкурсы красоты. В них главным дополнением к умопомрачительной женской внешности служат уникальные костюмы участниц, декорации и яркая атрибутика конкурсной программы.

Так насколько объективен выбор идеальной женской внешности на подобных конкурсах? И существует ли вообще, по вашему мнению, идеальный женский образ, который сочетает в себе не только безукоризненную внешность и безупречную фигуру, но и тонкость ума, воспитания и манер?