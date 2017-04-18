МинВОТ: Украина продолжает покупать уголь коксовой группы у России

На днях СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили о том, что половина импортного угля в текущем году была закуплена в России. Эту информацию подтвердил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны», - отметил Грымчак.

По его словам, уже летом в Украину прибудут первые корабли с углем энергетической группы из ЮАР, также увеличивается количество собственного угля, добытого на территории Украины.

Юрий Грымчак добавил, что необходима модернизация теплоэлектростанций: «У нас идет перегрузка около 4,5 миллионов тонн. Маневренные мощности электроэнергии будут полностью обеспечены. До конца года намерены переоборудовать Змиевскую и Трипольскую ТЕС на уголь марки Г и таким образом уменьшить зависимость от импортного угля. В результате мы сможем полностью обеспечить страну электроэнергией».