В штабе АТО заявляют об обострении на Донбассе. Ранен военный

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 32 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен военнослужащий.

В эпицентре боевых действий остается Приморское (Мариупольское) направление. Здесь по украинским позициям били из минометов, БМП, пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также работали снайперы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, шахта «Бутовка» и Каменка, которые обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганщине били по позициям в районе Катериновки и Новоалександровки.