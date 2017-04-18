В Мариуполе отключили воду

По информации пресс-службы Мариупольского горсовета, сегодня, 18 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр. Нахимова, 174-196
- ул. Бахчиванджи, 1-7
- ул. Апатова, 139-147
- школа «Лингва»
- ОШ №3, №9
- гостиница «Турист», «Европейская»
- воинская часть
- д/с №83
- ГБ № 3
- детская поликлиника
- В. Освободителей, 2-66
- ул. Владимирская, 1-9
- пер. Волгоградский, 2-24
- ул. Волгоградская, 1-29
- пер. Азовстальский, 1-29
- ул. Орджоникидзе, 2-24
- ул. Азовстальская, 39-81
поселок Виноградное
- ул. Советская, 1-260
- ул. Гагарина, 1-260
- бул. Шевченко, 1-200.