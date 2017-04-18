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Рубрика: Новости Мариуполя
18-04-2017, 09:30
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В Мариуполе отключили воду

По информации пресс-службы Мариупольского горсовета, сегодня, 18 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр. Нахимова, 174-196
  • ул. Бахчиванджи, 1-7
  • ул. Апатова, 139-147
  • школа «Лингва»
  • ОШ №3, №9
  • гостиница «Турист», «Европейская»
  • воинская часть
  • д/с №83
  • ГБ № 3
  • детская поликлиника
  • В. Освободителей, 2-66
  • ул. Владимирская, 1-9
  • пер. Волгоградский, 2-24
  • ул. Волгоградская, 1-29
  • пер. Азовстальский, 1-29
  • ул. Орджоникидзе, 2-24
  • ул. Азовстальская, 39-81

поселок Виноградное

  • ул. Советская, 1-260
  • ул. Гагарина, 1-260
  • бул. Шевченко, 1-200.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»