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Рубрика: Новости Мариуполя
18-04-2017, 09:45
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В Мариуполе нашли 7 гранат и более 100 патронов

За минувшие выходные на территории Мариуполя нашли и уничтожили боеприпасы.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, 15-17 апреля в городе обнаружено 7 гранат РГД-5, 106 патронов калибра 5,45 мм и 20 патронов калибра 7,62 мм.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»