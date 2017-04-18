В Мариуполе нашли 7 гранат и более 100 патронов

За минувшие выходные на территории Мариуполя нашли и уничтожили боеприпасы.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, 15-17 апреля в городе обнаружено 7 гранат РГД-5, 106 патронов калибра 5,45 мм и 20 патронов калибра 7,62 мм.
За минувшие выходные на территории Мариуполя нашли и уничтожили боеприпасы.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, 15-17 апреля в городе обнаружено 7 гранат РГД-5, 106 патронов калибра 5,45 мм и 20 патронов калибра 7,62 мм.
Пистолет был без соответствующих разрешительных документов
Гражданин Узбекистана следовал с неподконтрольной территории