На трассе «Славянск – Донецк – Мариуполь» «Лексус» насмерть сбил пешехода

Вчера около полуночи на автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло смертельное ДТП: автомобиль «Лексус» сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).