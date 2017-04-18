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Рубрика: Новости Донбасса
18-04-2017, 10:50
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На трассе «Славянск – Донецк – Мариуполь» «Лексус» насмерть сбил пешехода

Вчера около полуночи на автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло смертельное ДТП: автомобиль «Лексус» сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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