Особенности национального проекта Устава журналистов Украины

Читаю проект нового Устава НСЖУ, который должен быть вынесен на рассмотрение съезда НСЖУ 20 апреля, и диву даюсь! Такое впечатление, что его разрабатывали не юристы-специалисты вместе с рабочей группой во главе с и.о. председателя НСЖУ Сергеем Томиленко, а студенты юрфака первого курса. Но потом присмотрелся, все же нет, работали специалисты, потому что многие положения очень ловко замаскированы и сразу не бросаются в глаза, но если принять Устав в том виде, в каком он есть, то на выходе мы получим председателя НСЖУ с неограниченными полномочиями, этакого наполеончика местного разлива. Если учесть, что основным разработчиком (по его заказу) данного проекта Устава является один из кандидатов на кресло председателя НСЖУ Сергей Томиленко, то становится понятным, под кого делался Устав.

Не буду голословным, перейдем к проекту и сравним с ныне действующим Уставом. Который раза в два по объему меньше проекта. Чего же там такого понаписывали?

Вначале в проекте долго, на двух страницах разжовывается Правовой статус (статья 2) НСЖУ. В нынешнем Уставе это занимает полстранички.

В проекте Устава неожиданно появляется строчка (статья 4, п. 4.2), что иностранцы без гражданства имеют право быть членами НСЖУ. Нам что, уже не хватает своих граждан для пополнения своих рядов, что мы решили принимать лиц без гражданства? Честно говоря, я так и не понял смысла этой нормы.

В проекте появился новый пункт 4.5 Учет членов НСЖУ, в котором отдельной строчкой написано, что НСЖУ (имеется в виду головной офис) не ведет самостоятельного индивидуального учета членов союза. Типа, отстаньте от нас и не приставайте! А, спрашивается, почему? Кто как не головной офис должен владеть четкой информацией о реальных членах НСЖУ. Да, учет ведут областные организации, да отправляют ее в головной офис. Но там она просто пылится, а, по логике вещей, должна обрабатываться, систематизироваться и т.д. Тогда легче было бы восстанавливать количество членов Луганской областной организации, Донецкой областной организации, Крымской республиканской, частично или полностью потерянных из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. Я, например, до сих пор жду от головного офиса списки Донецкой областной организации, чтобы сверить с теми, что у меня есть, хотя просил еще в январе.

Но самое интересное в проекте дальше. Статья 6, Органы управления, где неприятно удивил пункт 6.1.6: Секретариат – вспомогательный исполнительный орган. В действующем Уставе (пункт 5.8)написано, Секретариат – это исполнительный рабочий орган!За что же вы так решили опустить секретарей до вспомогательных, Сергей Антонович? Не за то ли, что минувшей осенью часть из них хотели выразить вам недоверие и отстранить от занимаемой должности?

Это то, о чем я говорил в самом начале: за бла-бла-бла в первых статьях проекта Устава скрылся пунктик, который принижает роль секретариата. И таких пунктиков будет еще много!

В пункте 6.3 проекта прописано, что Съезд считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины делегатов. Считаю, что норма должна быть не менее 2/3 делегатов, а то, что это за съезд!

Еще больше удивил пункт 6.4 проекта, в котором написано, что Очередной Съезд созывается, как правило, один раз в пять лет. А как не правило? Можно, получается, исходя из этого пункта, созывать Съезд и раз в семь лет, и в десять? Опять хитрая уловка в проекте Устава!!! В действующем Уставе, в пункте 5.2, четко написано, что Съезд созывается один раз в пять лет, без всяких «как правило»!

В этом же пункте 6.4 написано, что Внеочередной съезд созывается по требованию Правления НСЖУ, Головы НСЖУ…И снова уловка: в действующем Уставе Голова НСЖУ не уполномочен на такие действия, а вот в проекте решил расширить свои права. Спрашивается в задачке, зачем? Чтобы быть выше Правления? Захотел, созвал, захотел, нет?

В следующем пункте 6.5, оказывается, что Голова НСЖУ может самолично уже созвать и очередной Съезд! Вот как это дословно звучит в проекте: Очередной и внеочередной съезд созывается Правлением или Головой НСЖУ! И далее по тексту этого пункта и других еще несколько раз идет Правление или Голова НСЖУ. Нет в действующем Уставе таких полномочий у головы НСЖУ и быть не может!Но очень хочется их иметь тому, кто заказывал такой Устав под себя и надеется избраться на съезде 20 апреля председателем НСЖУ!

Далее в проекте расписывается Порядок проведения съезда, чего также в действующем Уставе нет.В пункте 6,7 написано, что Съезд возглавляет и ведет голова НСЖУ. В случае необходимости Съезд может принять решение о создании счетной комиссии, которая фиксирует результаты голосования… А где президиум, и почему в случае необходимости? Что за уловка такая? Как может Съезд работать без счетной комиссии? О создании счетной комиссии должно быть четко прописано в проекте Устава!

Ну и, конечно, поверг всех в шок пункт 6.9.6 проекта о наделении Съездом Головы НСЖУ разрешения совершать от имени НСЖУ правовые действия по отчуждению пятидесяти и больше процентов имущества НСЖУ, отчуждение объектов недвижимого имущества, которое принадлежит НСЖУ, прекращения любым способом прав на земельные участки (в частности их отчуждение), отчуждение объектов права интеллектуальной собственности, получения кредитов. Тут же все, кто прочитал этот пункт в проекте Устава, стали прощаться со зданием на Крещатике, 27-а. Потому что все понимают, что это самый лаковый кусочек на сегодня на Крещатике, который давно хотят оттяпать! Отдельное беспокойство вызвало возможность брать кредиты. Мы все прекрасно знаем, что берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Чтобы не пустили потом наш НСЖУ по ветру! Таких полномочий ни у одного предыдущего председателя не было, и быть не могло! Зачем этот пункт вообще появился в проекте Устава – самая большая загадка!

Пойдем далее. Пункт 6.16: Заседания Правления созываются, как правило, Головой или первым секретарем. По необходимости Правление может быть созвано Секретариатом, Ревизионной комиссией, или по инициативе не менее 10% членов НСЖУ. Чуть ниже в этом же пункте написано, что дата, время и место заседания Правления определяются Головой и или первым секретарем. И здесь снова принижается роль секретариата! А на первый план выходит Голова, первый секретарь и даже Ревкомиссия. Не много ли будущий Голова на себя берет? В действующем же Уставе (пункт 5.6) прямо написано, что пленумы (заседания) Правления созываются по решению Секретариата!

В пункте 6.18 предлагается попытка введения дистанционного принятия решений Правления. Что считаю также неприемлемым. Все решения Правления должны обсуждаться коллегиально и лично членами Правления. Иначе мы такого напринимаем дистанционно, что на голову потом не налезет!

Пункт 6.21 проекта: Голова НСЖУ назначается и увольняется съездов вместе с избранным составом правления. Что за глупость? Голова НСЖУ избирается, а не назначается Съездом! А уволиться Голова может и без Съезда, согласно пункту 6.23 этого же проекта.

В пункте 6.28 снова написано, что Секретариат есть дополнительным исполнительным органом НСЖУ. И вновь возникает вопрос, дополнительным для кого? До неограниченных, согласно этому проекту, полномочий Головы?

В пункте 6.29 говорится о том, Секретари действуют на общественной, безоплатной основе, если решение об оплате членов Секретариата на постоянной или временной основе не будет принято Головой НСЖУ. Теперь становится понятным, почему Секретариат – вспомогательный орган! Когда Секретариат начнет получать деньги за свою работу – это уже будет не вспомогательный, а ручной орган! Ничего подобного и близко нет в ныне действующем Уставе!

Пункт 7.3 проекта вообще вносит полную неразбериху! Оказывается, по проекту, НСЖУ может создавать несколько территориальных организаций в рамках одной административно-территориальной единицы (в частности, АРК, области, района, города, района в городе, селения, села)… Это что, извините, за хрень? То есть, в любой области могут создать еще одну областную организацию НСЖУ? Зачем? Чтобы подорвать авторитет той областной организации, которая неугодна Голове НСЖУ? Ну, это будет полный бардак!

Такого проекта Устава, который наделяет неограниченными полномочиями Голову, принижает роль Секретариата, позволяет разбазаривать имущество и т.д. еще не было в истории НСЖУ! Невооруженным глазом видно, что весть проект Устава прописан под одного конкретного человека – исполняющего обязанности Головы Сергея Томиленка, которым мечтает на съезде 20 апреля избраться председателем НСЖУ и получить неограниченные полномочия для единогласного правления! По крайней мере, предложенный на обсуждение проект Устава говорит именно об этом.

Николай Токарский

P.S. Когда материал был подготовлен, один из членов рабочей группы, который принимал участие в разработке Устава, сообщил, что рабочая группа решила Устав на рассмотрение Съезда 20 апреля не выносить, дескать, он требует еще доработки более широкого обсуждения. На самом деле, я думаю, проект Устава решили не выносить на обсуждение, потому что обсуждение выльется в огромный негатив против заказчика этого Устава, и.о председателя НСЖУ и кандидата в председатели НСЖУ Сергея Антоновича Томиленко. Но члены Секретариата, члены Правления и делегаты съезда должны знать, какой подарок им готовили на съезд Томиленко и рабочая группа, которая работала, почему-то не в полном составе. Чтобы впредь такое не повторилось. У нас есть действующий Устав, по нему и будем жить!