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Рубрика: Новости Донбасса
18-04-2017, 11:31
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В ЛНР готовы сегодня отвести войска в Станице Луганской

Представители ЛНР заявляют о том, что готовы сегодня, 18 апреля, к полудню отвести свои силы и технику в районе Станицы Луганской.

«После срыва очередного разведения сил и средств в районе Станицы Луганской украинская сторона заявляла о готовности к отводу на 18 апреля. В связи с этим народная милиция в очередной в плановом порядке готова приступить к процессу разведения сил и средств на указанном участке с 12.00 по московскому времени», - передают российские СМИ слова представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

При этом обстрелы в Станице Луганской продолжаются, а украинская сторона ранее отмечала, что отведет силы только после 7 дней абсолютной «тишины».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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