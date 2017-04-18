В ЛНР готовы сегодня отвести войска в Станице Луганской

Представители ЛНР заявляют о том, что готовы сегодня, 18 апреля, к полудню отвести свои силы и технику в районе Станицы Луганской.

«После срыва очередного разведения сил и средств в районе Станицы Луганской украинская сторона заявляла о готовности к отводу на 18 апреля. В связи с этим народная милиция в очередной в плановом порядке готова приступить к процессу разведения сил и средств на указанном участке с 12.00 по московскому времени», - передают российские СМИ слова представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

При этом обстрелы в Станице Луганской продолжаются, а украинская сторона ранее отмечала, что отведет силы только после 7 дней абсолютной «тишины».