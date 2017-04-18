Убийство, семейные конфликты и стрельба: в праздничные дни полиция Мариуполя приняла более 1100 вызовов

За 4 праздничных дня полиция Мариуполя приняла 1165 вызовов, по 90 из них начаты досудебные расследования. Большинство вызовов – 317 – поступило на Пасху. В основном это семейные конфликты и общие нарушения правопорядка.

Как сообщалось ранее, в Центральном районе 28-летний парень получил огнестрельные ранения, защищая свою собаку от автомобилиста. В Сартане (Кальмиусский район) на Пасху было совершено убийство, которое на сегодняшний день является раскрытым. 23-летний подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Непосредственно в праздник около 100 правоохранителей обеспечивало правопорядок возле храмов и церквей, более 250 - были задействованы на патрулирование улиц города в пешем и авторежиме.