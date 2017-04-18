Украина тонет в долгах… Это наша основная беда

В Украине существует законопроект №5000, в нём изложена самая значительная экономическая проблема страны, решение которой, либо не решение, способно определить нашу независимость, а в итоге – и само наше существование…

Данным законопроектом определено, подсчитано и описано реальное положение дел с украинскими долгами как перед иностранными, так и внутренними кредиторами в 2017 году. Странно, но в нашей стране политиками данный документ не обсуждается, все обходят его стороной.

А ведь в нём изложены более чем тревожные факты. Согласно документу, граничный долг Украины к концу 2017 года составит 1 триллион 728 миллиардов 877 миллионов 900 тысяч гривен, в числе которого 560 миллиардов 32 миллиона 800 тысяч гривен внутреннего долга, а 1 триллион 168 миллиардов 845 миллионов 100 тысяч гривен – это внешний долг.

Если смотреть в процентном отношении, то внешний долг составляет 66,3% всего государственного долга страны, на внутренний долг приходится 33,7%.

По словам эксперта Александра Охрименко, валовой внешний долг Украины по состоянию на 1 января 2017 года достиг рекордной отметки - $113 миллиардов! За десятилетие валовой внешний долг увеличился более чем в два раза… И это, безусловно, антирекорд.

Украине в 2017 году следует выплатить, по утверждению экономиста, $47 миллиардов по внешним долгам, в числе которых $37 составляют внешние долги, являющиеся товарными кредитами, полученными украинскими компаниями от нерезидентов и кредитами от своих иностранных партнёров и учредителей.

Вот что сказал Александр Охрименко о таких долгах: «Очень часто эти внешние долги не погашаются, а просто переоформляются на новый срок, это уменьшает нагрузку на валютный рынок Украины. Около $5 млрд. должны погасить украинские банки в 2017 году. Большая часть этих денег — кредиты украинским банкам «дочкам» от их зарубежных «мамок». Такие внешние долги очень часто переоформляются на новый срок, и можно не переживать о том, где брать валюту на погашение».

Касаемо государственного долга, правительство в текущем году должно погасить всего $1,4 млрд., в число которого входят кредиты МВФ в объёме $1,3 млрд. А вот в 2018 году будет необходимо оплатить старые займы Фонду в размере $4 млрд., и помимо этого платить Мировому банку и по еврооблигациям.

По словам эксперта, вот это уже будет сделать сложнее в условиях дефицита платёжного баланса. Остаётся вся надежда на украинских „заробитчан“, обеспечивающих в Украину приток миллиардных валютных поступлений…