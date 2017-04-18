vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1317 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
18-04-2017, 14:13
Просмотров: 370
Комментариев: 0

Во Львове вновь включили отопление из-за похолодания

Во Львове из-за похолодания местные власти приняли решение возобновить отопительный сезон.

«Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решения об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления, нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов. На данный момент такой температуры не наблюдается», - сообщил начальник управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета Александр Одинец.

На сегодняшний день отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду – 1 115 потребителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ИНФОГРАФИКА: самую высокую зарплату получают жители Киевской и Донецкой областей

Меньше всего оценивают труд в Тернопольской и Черновицкой областях

В Мариуполе отключили воду

В связи с проведением ремонтных работ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»