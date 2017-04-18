Во Львове вновь включили отопление из-за похолодания

Во Львове из-за похолодания местные власти приняли решение возобновить отопительный сезон.

«Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решения об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления, нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов. На данный момент такой температуры не наблюдается», - сообщил начальник управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета Александр Одинец.

На сегодняшний день отопление получают 1 624 потребителя, а горячую воду – 1 115 потребителей.