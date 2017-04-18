«Укрзализныця» планирует к осени почти вдвое увеличить количество поездов на Мариуполь

К осени текущего года «Укрзализныця» планирует расширить пропускную способность перегона Волноваха - Камыш-Заря в направлении Мариуполя. В результате количество поездов, как пассажирских, так и грузовых, увеличится до 42 в сутки.

«Я надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев, к горизонту лета, мы сможем выйти на эти цифры. Сейчас работаем над этим проектом, уже начали запускать его», - сказал глава набсовета УЗ, первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов в кулуарах Международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции" в Киеве во вторник, передает «Остров».

«Если сейчас 27-28 пар поездов вместе с пассажирскими, то надеюсь, что мы сможем поднять эту цифру до 42 пар поездов максимум», - добавил он.

Напомним, после недавней реконструкции пропускную способность увеличили до 24 поездов, но и этого количества мало для перевозки сырья промышленными предприятиями.