В Мариуполе активисты КСН получили денежное вознаграждение

В Мариуполе уже традиционно по итогам прошедшего месяца выплатили денежное вознаграждение активистам комитетов самоорганизации населения (КСН). Март был «плодотворным», и многие мариупольцы принимали участие в субботниках, праздниках, различных рейдах, сообщает пресс-служба горсовета.

В Центральном районе вознаграждения получили 70 человек, в Приморском – 35, в Кальмиусском – 42, в Левобережном – 44, сообщает пресс-служба горсовета.

«Активные жители - надежное подспорье в нашей повседневной работе. Выполняют поручения, берут инициативу в свои руки. Они сажают деревья, участвуют в рейдах, помогают улаживать конфликтные ситуации, общаются с жильцами по различным вопросам», - отметила председатель комитета самоорганизации населения «Надежда» Надежда Безбатько.