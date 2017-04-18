vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1440 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
18-04-2017, 15:32
Просмотров: 321
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе активисты КСН получили денежное вознаграждение

В Мариуполе уже традиционно по итогам прошедшего месяца выплатили денежное вознаграждение активистам комитетов самоорганизации населения (КСН). Март был «плодотворным», и многие мариупольцы принимали участие в субботниках, праздниках, различных рейдах, сообщает пресс-служба горсовета.

В Центральном районе вознаграждения получили 70 человек, в Приморском – 35, в Кальмиусском – 42, в Левобережном – 44, сообщает пресс-служба горсовета.

«Активные жители - надежное подспорье в нашей повседневной работе. Выполняют поручения, берут инициативу в свои руки. Они сажают деревья, участвуют в рейдах, помогают улаживать конфликтные ситуации, общаются с жильцами по различным вопросам», - отметила председатель комитета самоорганизации населения «Надежда» Надежда Безбатько.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Вместо костюмов и галстуков – мячи и кеды: в Мариуполе пройдет спартакиада среди депутатов

Команды будут соревноваться в шашках, шахматах, настольном теннисе и волейболе

Больницам Мариуполя передадут гумпомощь из Бельгии

Это специализированные многофункциональные кровати, ортопедические матрасы, инвалидные коляски и прочее


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»