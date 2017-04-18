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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
18-04-2017, 16:46
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В Мариуполе женщина с клаустрофобией чуть не задохнулась в застрявшем лифте

В Славянске в одной из многоэтажек в лифте застряла женщина. Лифтерам она дозвониться не смогла, поэтому обратилась на линию «102» за помощью к правоохранителям и пожаловалась, что начала задыхаться в замкнутом пространстве, так как страдает клаустрофобией.

«Помогите, я застряла в лифте, уже полчаса, а у меня клаустрофобия», - еле выговорила женщина. Однако оператору удалось успокоить ее и узнать всю необходимую информацию для патрульных, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Уже через 7 минут в многоэтажке были правоохранители, которые вызвали сотрудников аварийной службы лифтов. К счастью, все обошлось благополучно, женщину освободили из «ловушки».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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