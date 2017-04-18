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Рубрика: Новости Мариуполя
18-04-2017, 18:45
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[Фото]

На Приморском бульваре Мариуполя вновь сломали урны

Охотники за металлом вывернули одну из урн со стоек, от другой остался только остов. Это произошло у лавочек для отдыха, расположенных недалеко от яхт-клуба «Азовсталь».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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