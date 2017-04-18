На Приморском бульваре Мариуполя вновь сломали урны

Охотники за металлом вывернули одну из урн со стоек, от другой остался только остов. Это произошло у лавочек для отдыха, расположенных недалеко от яхт-клуба «Азовсталь».
Охотники за металлом вывернули одну из урн со стоек, от другой остался только остов. Это произошло у лавочек для отдыха, расположенных недалеко от яхт-клуба «Азовсталь».
В центре Мариуполя из-за аварии на трубопроводе идёт сброс воды, которая залила улицу Итальянскую и проспект Нахимова
В нашем городе прошло совещание энергетиков и городских властей