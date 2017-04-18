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Рубрика: Новости Мариуполя
18-04-2017, 19:09
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Светила медицины съехались в Мариуполь и провели консультации для местных жителей

Завтра, 19 апреля, в Мариуполе пройдет межотраслевая научно-практическая конференция «Интегративная медицина: достижения и перспективы». Уже сегодня в наш город съехались ведущие специалисты и профессора в области нейрохирургии, травматологии, хирургии и терапии, сообщает пресс-служба горсовета.

Чтобы не сидеть сложа руки, сегодня высококвалифицированные медики провели обход и консультации для пациентов областной больницы интенсивного лечения. Многие мариупольцы воспользовались уникальной возможностью и проконсультировались у ведущих специалистов Киева.

К слову, на конференции медики обсудят нынешнее состояние здравоохранения, вопросы развития семейной медицины и другие ее отрасли, а также проведут мастер-классы – учебные лекционные курсы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»