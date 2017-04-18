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Рубрика: Новости Мариуполя
18-04-2017, 19:44
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Мариуполь посетил координатор ОБСЕ по гуманитарным вопросам

Сегодня Мариуполь посетил Координатор ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш. Он встретился с мэром Вадимом Бойченко и обсудил с ним проблемы внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба горсовета.

В Мариуполе зарегистрировано порядка 100 тысяч переселенцев. «Среди них преимущественно пенсионеры. Но немало и учителей, профессоров и врачей. Благодаря им появилась цель перевезти в город высшие учебные заведения из Донецка», - отметил Вадим Бойченко.

Сейчас главные проблемы ВПЛ – жилье и работа.

Также Тони Фриш затронул тему осужденных, которые находятся по обе стороны от линии разграничения и после освобождения хотят вернуться домой.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»