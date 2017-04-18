В зоне АТО ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 18 апреля, на Донбассе насчитали 18 нарушений режима прекращения огня.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Здесь из минометов, гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районе Крымского, Авдеевки, Каменки, Песков, Опытного и Зайцево.

На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Красногоровка, Старогнатовка, Водяное, Чермалык и Новотроицкое. Также здесь активизировались снайперы.

На Луганщине у Катериновки били из минометов и автоматических гранатометов.

В результате боевых действий ранены 2 военных.