Субсидии населению будут существенно снижены

По мнению украинского правительства, доходы населения, за счёт увеличения вдвое минимальной заработной платы в стране, растут. При этом в стране более не ожидается стремительного роста тарифов, посему необходимо начинать обратный процесс и снижать государственную помощь в виде субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

По сообщению Государственной службы статистики (Госстат), на февраль 2017 года субсидиями на компенсацию расходов на уплату жилищно-коммунальных услуг пользовалось 42,3% украинских семей. В абсолютных цифрах – это 7,5 миллионов домохозяйств, хотя ожидалось от 8 до 9 миллионов.

По информации министра социальной политики Андрея Ревы, к концу текущего года ожидается существенное сокращение количества получателей субсидий на оплату коммунальных услуг. По его словам, по окончании 2017 года в стране останутся не более пяти миллионов семей, которым будет полагаться субсидия.

В своём интервью украинским изданиям Андрей Рева рассказал: «Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8-9 млн. По факту, на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься её оформлением».

По его словам, на начало марта жилищными субсидиями уже пользовались 6,6 миллионов украинских семей.

Но, как считают многие эксперты, считать своей заслугой то, что 2,5 миллионов семей не получат в следующем отопительном сезоне субсидии, глупо. Ведь украинское население почти всё либо стоит на грани нищеты, либо давно уже за ней находится.

В Украине бедными называют настоящих нищих, а бедных – вполне обеспеченными. Но в нашей стране всего лишь 1,5-2% настоящего среднего класса действительно субсидиями не интересуются, их такое же количество, как и миллионеров. Оставшаяся часть населения после тарифно-коммунального беспредела остро нуждается в государственной поддержке, эти люди без неё просто не выживут. И никаким ростом благосостояния здесь и не «пахнет».

Это лишь мнение чиновников, которые дальше своего дома и машины „носа не показывают“, а пользуются только зачастую неправдивой информацией, распространяемой отечественными СМИ, о благополучии в стране…

А что касается качества субсидий, т.е. их денежного эквивалента, то по окончании отопительного сезона государством будут пересмотрены социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами, принимая во внимание учёт фактического потребления энергоносителей.

После этого субсидии, соответственно, будут существенно снижены, что спровоцирует ещё большее обеднение населения…