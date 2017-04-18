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Рубрика: Новости Украины и мира
18-04-2017, 20:59
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«Ощадбанк» против «Сбербанка»: российскому банку запретили использовать в Украине свое название

Украинский «Ощадбанк» выиграл суд против российского «Сбербанка» и отстоял «битву» за название. Так, Хозяйственный суд Киева признал недействительными 10 торговых марок "Сбербанка", также лишил его доменного имени sberbank.ua и запретил использовать одноименную торговую марку.

К слову, иск «Ощадбанк» подал в суд еще в январе прошлого года – дабы не вводить украинцев в заблуждение идентичными названиями.

«Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному ощадному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов», - отметил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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