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- Повышение минимальной зарплаты сократило безработицы и снизило мотивацию профессионалов
Рубрика: Новости Украины и мира
18-04-2017, 21:04
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Повышение минимальной зарплаты сократило безработицы и снизило мотивацию профессионалов
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»