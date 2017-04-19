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Prizma


Рубрика: Происшествия
19-04-2017, 08:33
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[Фото]

В Мариуполе похищенный автомобиль попал в ДТП: водитель с места аварии скрылся

Вчера, 18 апреля, утром на улице Таганрогской произошло дорожно-транспортное происшествие: микроавтобус Mercedes в результате столкновения с Daewoo Lanos перевернулся. При этом легковушка с места происшествия скрылась.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, уже через полчаса в правоохранительные органы обратился владелец Ланоса, который заявил, что его машину похитили.

Через время был найден и сам автомобиль, но пустой. Сейчас полицейские выясняют, кто на самом деле был за рулем во время ДТП.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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