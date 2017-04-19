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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
19-04-2017, 08:51
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Зима в конце апреля: Украину замело снегом

Вчера в южной части, восточных, большинстве центральных областей Украины прошли дожди, местами с мокрым снегом. А местами и с не мокрым: в Харькове и Днепре цветущие деревья и зеленеющие газоны засыпало снегом.

Люди были не готовы к такой резкой смене погоды после Пасхи, поэтому в некоторых школах даже пришлось приостановить занятия. А во Львове возобновили отопительный сезон – местные жители замерзают в домах и квартирах.

А гендиректор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко не рекомендует ехать в Днепр – там огромные пробки. «Коллапс... аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении... въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки», - написал он в социальных сетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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