Зима в конце апреля: Украину замело снегом

Вчера в южной части, восточных, большинстве центральных областей Украины прошли дожди, местами с мокрым снегом. А местами и с не мокрым: в Харькове и Днепре цветущие деревья и зеленеющие газоны засыпало снегом.

Люди были не готовы к такой резкой смене погоды после Пасхи, поэтому в некоторых школах даже пришлось приостановить занятия. А во Львове возобновили отопительный сезон – местные жители замерзают в домах и квартирах.

А гендиректор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко не рекомендует ехать в Днепр – там огромные пробки. «Коллапс... аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении... въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки», - написал он в социальных сетях.