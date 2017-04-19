Защищал собаку или дал команду «фас»? В Мариуполе выясняют, как на самом деле получил ранения владелец пса

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, 16 апреля около полуночи в одну из больниц города попал 28-летний парень, который получил огнестрельные ранения во время прогулки со своей собакой. У него ранения плеча и тазобедренного сустава.

В пресс-службе горуправления полиции сообщают, что у сторон конфликта разные версии произошедшего. Пострадавший рассказал, что во время прогулки его пес справил нужду на машину, в результате чего у его хозяина возник конфликт с 26-летним водителем. Автомобилист выхватил пистолет и открыл огонь, при этом владелец собаки своим телом прикрыл животное.

Однако сам стрелок озвучил иную версию событий. По его словам, во время словесного конфликта бойцовскому псу дали команду «фас», и автомобилист был вынужден отстреливаться.

Что на самом деле произошло – выясняют правоохранители.