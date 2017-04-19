Мариупольское направление вновь в эпицентре боевых действий. Ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 35 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь по украинским позициям били из минометов, противотанковых гранатометов, пулеметов, вооружения БМП и зенитных установок, также работали снайперы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Каменка, Зайцево, Пески и Опытное.

На Луганщине обстреливали Катериновку, Крымское, Станицу Луганскую и Сизое.