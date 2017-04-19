В ДНР показали, как сейчас выглядит «национализированная» «Донбасс-арена»

Вчера представители ДНР впервые провели экскурсию для журналистов по «национализированной» «Донбасс-арене». Ранее это был один из лучших стадионов Европы, но после обстрелов и боевых действий он не в лучшем состоянии.

В ДНР уверяют, что все вещи сотрудников находятся на своих местах. «Основная цель экскурсии – показать состояние «Донбасс-арены», а также, что отсюда никто ничего не вывозит, все вещи остаются на месте. Коллектив весь на месте, никто никуда не уезжал», - отметил глава спортивного ведомства Михаил Мишин.

Журналисты обратили внимание, что в плохом состоянии находится газон. Также снарядами поврежден сам фасад здания.