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Рубрика: Новости Донбасса
19-04-2017, 10:32
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[Фото]

В ДНР показали, как сейчас выглядит «национализированная» «Донбасс-арена»

Вчера представители ДНР впервые провели экскурсию для журналистов по «национализированной» «Донбасс-арене». Ранее это был один из лучших стадионов Европы, но после обстрелов и боевых действий он не в лучшем состоянии.

В ДНР уверяют, что все вещи сотрудников находятся на своих местах. «Основная цель экскурсии – показать состояние «Донбасс-арены», а также, что отсюда никто ничего не вывозит, все вещи остаются на месте. Коллектив весь на месте, никто никуда не уезжал», - отметил глава спортивного ведомства Михаил Мишин.

Журналисты обратили внимание, что в плохом состоянии находится газон. Также снарядами поврежден сам фасад здания.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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