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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 10:50
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Похолодало, но в Мариуполе пока не будут включать отопление

Как сообщалось ранее, 1 апреля в Мариуполе досрочно завершили отопительный сезон. К этому привело как потепление, так и огромные долги «Теплосети», которые до сих пор не погашены.

Сейчас в городе похолодало, и если столбики термометров и далее будут опускаться – жители будут мерзнуть в домах и квартирах.

Перед сегодняшней сессией секретарь горсовета Степан Махсма заявил, что в случае необходимости городские власти начнут переговоры с «Нафтогазом» и подадут тепло в некоторые учреждения. При этом местным жителям, по-видимому, придется закаляться.

При этом чиновники надеются, что в городе все-таки потеплеет, ведь если отопительный сезон придется возобновить – долги будут только расти.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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