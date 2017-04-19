Похолодало, но в Мариуполе пока не будут включать отопление

Как сообщалось ранее, 1 апреля в Мариуполе досрочно завершили отопительный сезон. К этому привело как потепление, так и огромные долги «Теплосети», которые до сих пор не погашены.

Сейчас в городе похолодало, и если столбики термометров и далее будут опускаться – жители будут мерзнуть в домах и квартирах.

Перед сегодняшней сессией секретарь горсовета Степан Махсма заявил, что в случае необходимости городские власти начнут переговоры с «Нафтогазом» и подадут тепло в некоторые учреждения. При этом местным жителям, по-видимому, придется закаляться.

При этом чиновники надеются, что в городе все-таки потеплеет, ведь если отопительный сезон придется возобновить – долги будут только расти.