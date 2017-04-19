В поминальные дни полицейские Донетчины будут работать в усиленном режиме

Под председательством заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового в Донецкой области прошло селекторное совещание по итогам работы правоохранителей во время пасхальных праздников. Сергей Яровой отметил, что силовики полностью справились с поставленными задачами и сохранили общественный порядок.



В усиленном режиме полицейские будут работать и в поминальные дни. Ожидается, что почтить память погибших родственников на кладбищах соберутся 190 тысяч человек.



Под охрану возьмут 253 кладбища. Все они будут проверены на наличие взрывоопасных предметов.



На круглосуточное дежурство ежедневно будут заступать более 800 сотрудников Национальной полиции в Донецкой области, других областей совместно с военнослужащими Нацгвардии. Вблизи кладбищ стражи порядка будут регулировать движение транспорта.



