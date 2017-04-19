Ожидать ли мариупольцам апрельских снегопадов?

В то время, как в Украине идут дожди и выпадает снег, в нашем городе синоптики обещают, что осадков в виде снега не стоит ожидать раньше 20-21 апереля. Да и вероятнее всего, в Мариуполе - это будет дождь с мокрым снегом.

С вечера 19 апреля скорость ветра может достичь 15-22 м/с. А в ночь с 21 на 22 будет преобладать порывистый ветер и начнутся заморозки. Температура – от нуля до трех градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше 5 градусов.

Напомним, что из-за обильного снегопада, который обрушился на Харьков в ночь на 19 апреля, в городе без электроэнергии остались 40 многоэтажек и более тысячи жилых домов. В Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов (24 обесточены полностью и 14 - частично).

А в Запорожье повалены около 400 деревьев. Одно дерево упало прямо в квартиру.

Около 13 000 жилых домов - это преимущественно частный сектор - остались без света. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, привлеченные к этому и все спасатели ГСНС. Об этом сообщает УНН



Мэр Днепра Борис Филатов заявил о том, что снегопад - это стихийное бедствие. Из-за погодных условий школы города будут закрыты до пятницы, возможны перебои с водой и электричеством. Об этом Филатов написал в Facebook, сообщает Страна.ua



Также, из-за непогоды, аэропорты Харькова, Запорожья и Днепра отменяют рейсы, пишет УНН.