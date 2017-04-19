Как трансформируются социальные стандарты после поднятия прожиточного минимума

Согласно действующему в Украине закону, минимальные зарплаты, пенсии и прожиточный минимум обязаны повышать как минимум на уровень инфляции в стране.

По информации издания «Сегодня», с 1 мая 2017 года будет поднят прожиточный минимум. Вместе с тем, украинским гражданам проиндексируют социальные стандарты, привязанные к прожиточному минимуму, в том числе и пенсии. Что касается минимальной заработной платы, то в текущем году её повышать не намерены.

Итак, с 1 мая ожидается очередное увеличение пенсий и тех пособий, которые связаны с запланированным госбюджетом ростом прожиточного минимума.

Как поясняет вице-премьер-министр Павел Розенко: „В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсии дважды в течение года — с 1 мая и с 1 декабря. То есть для восьми миллионов пенсионеров, размер выплат которых зависит от минимальной пенсии, суммы увеличатся минимум на 10 процентов“.



На данный момент прожиточный минимум в Украине – 1544 гривны, после повышения его размер увеличится до 1624 гривен, хотя реальный его размер как минимум вдвое выше…

Сейчас минимальная пенсия составляет 1247 гривен, в мае её поднимут до 1312 гривен.

По мнению экспертов, намечающееся повышение социальных стандартов не в состоянии перекрыть даже растущую инфляцию. Так, за первый квартал текущего года инфляция составляла 3,9%. А уже сейчас, когда сокращаются запасы продуктов на складах, а первого урожая овощей и фруктов ещё ждать и ждать, естественно, происходит подорожание, то есть, инфляция растёт.





Для возврата благосостояния населения на уровень 2014 года, как считают экономисты, при нынешних ценах минимальная пенсия должна быть не менее 1800 гривен, ведь за этот период социальные стандарты повышены на 31%, а цены выросли, по крайней мере, на 80%.

Как пояснил исполнительный директор фонда Блайзера Олег Устенко: „Кумулятивная инфляция была достаточной высокой. Она составила за несколько лет 70%. Для того, чтобы реальные доходы выросли – соцстандарты должны были увеличиться на 70%. Что касается более усреднённого показателя, это уровень инфляции по состоянию трёх лет: 2014, 2015 и 2016. Кумулятивный уровень инфляции превысит отметку в 90%. Для того, чтобы украинцы как минимум не потеряли свои доходы, должны получать доходы в 1,9 раза больше“.





После повышения прожиточного минимума будут увеличены размеры надбавок и доплат, например: надбавки ветеранам войны, донорам; пенсии за особые заслуги; доплаты за стаж; все виды пенсий за особые заслуги перед Украиной; государственная социальная помощь по уходу и выплаты чернобыльцам; размеры минимальных выплат инвалидам; инвалидам войны и участникам боевых действий и многое другое.



