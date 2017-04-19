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Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 13:51
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В Мариуполе стартовал пилотный проект ProZorro.sale

С 13 апреля в Мариуполе стартовал новый проект ProZorro.sale, цель которого - построение максимально прозрачной и эффективной системы продажи государственного имущества в Украине, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал начальник тендерного управления городского совета Михаил Ивченко, Мариуполь – первый город в Украине, где начали использовать проект. Изначально он служил для продажи неликвидов банками, после «подключились» и государственные учреждения, в том числе и «Укрпочта».

Михаил Ивченко отмечает, что ProZorro.sale позволит не только избавляться от ненужных вещей и объектов, но и пополнять местный бюджет за счет их продажи.

«ProZorro.Sale - это еще один шаг на пути к эффективной экономике Мариуполя. Мы уже увидели реальную экономию средств благодаря системе электронных закупок ProZorro. Уверен, в скором времени новый проект докажет свою пользу», - подчеркнул чиновник.

Главными преимуществами проекта специалисты называют прозрачность, защиту от монополизации, надежность доступа и скорость работы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»