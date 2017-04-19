Мариупольская больница «откроет двери» для супружеских пар с нарушением репродуктивной системы и бесплодием

21 апреля с 8.00 до 15.00 на базе женской консультации городского Центра репродуктивного здоровья и лечения бесплодия (горбольница №2) состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба горсовета.
Ведущие специалисты проведут консультацию и первичное обследование супружеских пар с нарушением репродуктивной системы и бесплодием. Мариупольцы смогут обратиться к акушерам-гинекологам, репродуктологам, маммологам, эндокринологам, врачам кабинета патологии шейки матки, УЗ-диагностики, андрологам и дерматовенерологам.
Предварительная запись по телефонам: 51-15-61; 096-151-37-94; 095-303-30-40. Адрес проведения дня открытых дверей: ул. Троицкая, 46; ЦПМСП № 2, II этаж.