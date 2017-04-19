Как без специального образования и особых талантов получить «приличную» должность

Сегодня сессия городского совета прошла в спокойном плановом режиме, согласно регламенту. Однако городской голова Вадим Бойченко неоднократно предлагал общественнику Максиму Бородину возглавить коммунальное предприятие «Мариупольтеплосеть».

Произошло это в результате того, что Максим Бородин и его команда "Сила людей" критикует работу предприятия, а конструктивных предложений от них не поступает. Вот градоначальник и предложил общественнику попытаться найти пути выхода из сложившегося положения, а не вносить деструктив в работу депутатов.

Напомним, помимо лимита газа на обогрев и горячую воду, который практически исчерпан, у «Теплосети» накопились огромные долги – 850 миллионов гривен. Эта сумма сокращается, но не такими стремительными темпами, как хотелось бы. Именно поэтому, 1 апреля в Мариуполе досрочно прекратили отопительный сезон и выключили горячую воду.

Не стоит ожидать включения отопления, как это произошло в некоторых городах Украины, даже из-за ухудшения погодных условий, отметил секретарь городского совета Степан Махсма, отвечая на вопросы журналистов.