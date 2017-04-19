В Мариуполе проходит конференция с участием лучших медиков страны

Сегодня на базе областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе проходит научная конференция «Интегративная медицина: достижения и перспективы». В ней принимают участие высококвалифицированные врачи со всей страны, сообщает пресс-служба горсовета.

Врачей поприветствовал городской голова Вадим Бойченко: «Впервые в истории Мариуполя появился четкий план действий - сформирована Стратегия развития-2021, где важную роль отводится именно здравоохранению. Так, в этом году наш город выделил из бюджета рекордные средства на развитие медицины».

Также мэр передал медикам награды от Министерства обороны Украины за профессионализм и патриотизм. Среди них – и главный врач областной больницы Ольга Голубченко.