vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1428 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 15:46
Просмотров: 319
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе проходит конференция с участием лучших медиков страны

Сегодня на базе областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе проходит научная конференция «Интегративная медицина: достижения и перспективы». В ней принимают участие высококвалифицированные врачи со всей страны, сообщает пресс-служба горсовета.

Врачей поприветствовал городской голова Вадим Бойченко: «Впервые в истории Мариуполя появился четкий план действий - сформирована Стратегия развития-2021, где важную роль отводится именно здравоохранению. Так, в этом году наш город выделил из бюджета рекордные средства на развитие медицины».

Также мэр передал медикам награды от Министерства обороны Украины за профессионализм и патриотизм. Среди них – и главный врач областной больницы Ольга Голубченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариуполь посетил координатор ОБСЕ по гуманитарным вопросам

Он обсудил с мэром проблемы переселенцев


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»