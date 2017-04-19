Из-за непогоды в Днепропетровской области перекрыли 4 автодороги

С сегодняшнего дня введено ограничение движения грузового и пассажирского транспорта на 4 участках автодорог государственного значения в Днепропетровской области. Полиция Донецкой области советует воздержаться от поездок в этих направлениях.

В связи со сложными погодными условиями временно ограничено движение на трассах в обоих направлениях:

- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, км 414 + 000 - км 450 + 000;

- М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 151 +000 - км 195 +000;

- М-29 Харьков-Красноград-Перещепене - / М-18 /, км128- км157;

- М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 147 + 600 - км 228 + 100.

Полицейские рекомендуют жителям Донецкой области воздержаться от поездок в этих направлениях до окончания непогоды.