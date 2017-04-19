На майские праздники украинцы будут отдыхать 8 дней

Майские праздники близко – и украинцев все больше интересует вопрос, будем ли отдыхать, как раньше, или же декоммунизация забрала у нас и советские праздники, и долгожданные выходные.

Спешим успокоить: отдыхать будем, как и прежде – по крайней мере, в этом году. Законные выходные – 1 и 2 мая, а так как это понедельник и вторник, то украинцев ждут сразу 4 дня отдыха подряд.

Далее правительство рекомендует сделать выходным не только 9-е, но е 8-е мая. Здесь та же схема – итого 4 дня отдыха. Правда, один день придется отработать – в субботу, 13 мая.