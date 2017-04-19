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Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 18:06
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В Мариуполе от перепада напряжения жильцы пятиэтажки лишились бытовой техники

Сегодня утром жильцы первого подъезда дома №24 на бульваре Хмельницкого пережили шок, обнаружив искрящиеся и дымящиеся бытовые приборы в своих квартирах.

Выяснилось, что после устранения аварии на подстанции, произошедшей вечером 18 апреля, утром было подано напряжение на распределительный щит дома. По невыясненным пока обстоятельствам, по словам электриков ЖКП «Жильё-центр», обслуживающих здание, произошло замыкание.   Некоторые электроприборы, подключённые к розеткам в этот момент, перегорели.

Проблемы возникли в пяти квартирах подъезда. В четырёх из них жильцы подтвердили факт порчи имущества и заявили, что подадут в суд на обслуживающую компанию для возмещения ущерба. По предварительной информации, сгорело около 8 электроприборов, включая стиральную машину, два компьютера и широкодиагональный телевизор.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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