В Мариуполе от перепада напряжения жильцы пятиэтажки лишились бытовой техники

Сегодня утром жильцы первого подъезда дома №24 на бульваре Хмельницкого пережили шок, обнаружив искрящиеся и дымящиеся бытовые приборы в своих квартирах.

Выяснилось, что после устранения аварии на подстанции, произошедшей вечером 18 апреля, утром было подано напряжение на распределительный щит дома. По невыясненным пока обстоятельствам, по словам электриков ЖКП «Жильё-центр», обслуживающих здание, произошло замыкание. Некоторые электроприборы, подключённые к розеткам в этот момент, перегорели.

Проблемы возникли в пяти квартирах подъезда. В четырёх из них жильцы подтвердили факт порчи имущества и заявили, что подадут в суд на обслуживающую компанию для возмещения ущерба. По предварительной информации, сгорело около 8 электроприборов, включая стиральную машину, два компьютера и широкодиагональный телевизор.