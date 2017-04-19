В «серой зоне» разрушено 10 километров системы энергообеспечения Мариуполя

На участке в 10 километров линии, питавшие Мариуполь от Старобешево, невозможно использовать по причине полного разрушения. Об этом сообщил и.о. начальника Днепровской энергосистемы Валерий Гапонов. Он подчеркнул, что две параллельные линии пересекают «серую зону» и восстановить их до завершения войны невозможно.

При этом Валерий Гапонов отметил, что электросистемы, которые компенсировали на данный момент поставки энергии в город, не смогут выдержать нагрузок, если металлургические предприятия Мариуполя выйдут на довоенную производительность.

Выходом из ситуации специалист считает строительство ветки от подстанции "Азовской" с установкой на ней дополнительного трансформатора.