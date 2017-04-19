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Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 18:46
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[Фото]

Мариупольский шторм закончился потопом

Территория от пляжа для людей с инвалидностью до станции спасательной аварийно-водолазной службы города залита водой. По следам, оставленным волнами на берегу, видно, что море накатывалось на берег, поглощая более 15 метров пляжа.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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