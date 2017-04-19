Мариупольский шторм закончился потопом

Территория от пляжа для людей с инвалидностью до станции спасательной аварийно-водолазной службы города залита водой. По следам, оставленным волнами на берегу, видно, что море накатывалось на берег, поглощая более 15 метров пляжа.
Территория от пляжа для людей с инвалидностью до станции спасательной аварийно-водолазной службы города залита водой. По следам, оставленным волнами на берегу, видно, что море накатывалось на берег, поглощая более 15 метров пляжа.
В случае необходимости могут начать отапливать лишь некоторые учреждения