Волонтер из Мариуполя получила правительственную награду «Крест Ивана Мазепы»

В ходе сегодняшней сессии городского совета мэр Вадим Бойченко поздравил волонтера Лилию Болбат и передал ей правительственную награду «Крест Ивана Мазепы».

«Крест Ивана Мазепы» - это награда президента, которая вручается за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государственно-созидательной, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности.

Вадим Бойченко отметил, что Лилия Болбат – это волонтер, который на протяжении многих лет и словом, и делом помогает мариупольским военным и мирным жителям.