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Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 20:34
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Качественно и недорого: Мариупольский судоремонтный завод выполняет заказ для комбината им. Ильича

Азовский судоремонтный завод получил крупный заказ от меткомбината имени Ильича – производство партии металлургических грейферов объемом чуть более трех кубических метров для сыпучих материалов высокой плотности (например, руда).

Сейчас 27 грейферов практически готовы, они уже проходят технические испытания. Те, кто пройдет контроль качества, - будут отправлены заказчику. Помимо качества, удовлетворяет комбинат им. Ильича и цена.

В планах АСРЗ - разработка грузозахватных механизмов повышенного объема для загрузки угля и зерна. Заказчики на такие модели уже есть, но на заводе пока не раскрывают всех деталей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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