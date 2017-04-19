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Рубрика: Новости Мариуполя
19-04-2017, 21:04
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В Мариуполе за 1 гривну предоставили перемещения вузам-переселенцам

В ходе сегодняшней сессии городского совета депутаты поддержали решение о передаче нежилых помещений вузам-переселенцам: Донецкому государственному университету управления и Донецкому юридическому институту, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, вузам предоставили минимальную арендную ставку – 1 гривна в год.

«Сегодняшнее решение депутатов Мариупольского городского совета позволяет нам наконец начать научную и образовательную деятельность в родной Донецкой области, - отметил проректор Донецкого юридического института Денис Нестеренко. - Эта поддержка высоко ценится коллективом вуза-переселенца».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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