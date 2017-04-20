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Рубрика: Новости Донбасса
20-04-2017, 08:09
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На Донетчине из-за непогоды отменили занятия в 154 школах

Из-за резкого похолодания и, как следствие, понижения температуры в помещениях,  десять местных администраций Донецкой области выдали приказы о приостановлении работы общеобразовательных учреждений.

Так, с 20 апреля закрываются школы Добропольского городского совета, Мирнограда, Покровска, Селидово, Славянска, Торецка, Константиновского района и Черкасской объединенной громады, сообщает «ДоТБ».

В Краматорске обучение приостановили только для учеников 1-8 классов. В Константиновке - для учеников школ без индивидуального отопления.

«В целом, решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса принято для 154 школ и двух дошкольных учреждений. На дистанционную форму обучения переведены 52453 ученика. Как долго это будет продолжаться - неизвестно: в одних городах деятельность школ приостановлена до 24 апреля, в других - до принятия соответствующего решения», - рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой ОГА Надежда Oксенчук.




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