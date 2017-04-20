Сегодня мариупольцев оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 20 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 12:00 будет прекращена подача холодной воды по ул. Куинджи, 142-156, пр.Металлургов, 129б.



Также с 12:00 до 15:00 без воды пробудут жители домов по пр.Мира, 85-105.



А с 9:00 до 17:00 отключат воду по следующим адресам: ул.Граверная, 1-17, ул.Мерзляка, 1-18, ул.Короленко, 1-21, пер.Короленко, 1-4, ул.Лепорского, 1-18, пер.Банный, 2-14, ул.Гугеля, 14-32, пер.Шепотинника, 2-12.



Кроме того, с 9:00 до 19:00 прекратится подача холодной воды жителям ул.Героическая, 1-46, пер.Садковый, 1-73, Лута, 1-101, Ровная, 1-76, проезд Ровный, 1-46, с.Перовской, 1-66, Новосельская, 3-37, пер.Новосельский, 1-35, пер.Ульянова, 4-24, пер.Новоульянова, 1-12, М.Сибиряка, 3-29, пер.Ключевой, 32-54, а также в д/с №57, д/с №151, ОШ №47.