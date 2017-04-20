Апрельская непогода может сократить урожай фруктов в Мариуполе

Непогода в Украине сократит урожай плодовых на треть. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.



"В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до 1-4° мороза повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно", - сообщила руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.



Наиболее пострадают цветущие плодовые в западных и северных областях. Неутешительные последствия в виде плохого урожая могут проявиться и в Мариуполе, если низкие температуры дойдут в Приазовье.



На цветение может негативно повлиять не только холод, но и шквальный ветер, и обильные осадки.



"Если будут сильные дожди или сильный ветер, неминуемо будет трагедия: могут погибнуть цветы, а пчелы не смогут произвести опыление. В результате уменьшится урожай. Для цветущих плодовых критическая температура -1...-2 градуса, и то краткосрочные заморозки – не более 2 дней", - отметил кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Алпеев.



Остается надеяться, что растения нашего региона выдержат холода и порадуют жителей хорошим урожаем.