В мариупольских школах и детсадах установят водонагреватели

Об альтернативных источниках обогрева воды в школах и детсадах говорили в ходе пленарного заседания в среду, 19 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.



Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская рассказала, что на сегодняшний день водонагреватели отсутствуют в 13 детсадах. Воду там греют в пищеблоках. Тем временем, вопрос отключения горячей воды в школах не так актуален. Несмотря на это, программа по установке водонагревателей будет продолжаться.



Программу по установке водонагревателей предлагают также внедрить в учреждениях здравоохранения. К следующей сессии горсовета руководитель управления здравоохранения и Департамента образования должен предоставить программы по альтернативному горячему водоснабжению.



Обратили внимание и на состояние городских электросетей в случае массовой установки бойлеров. Городской голова Вадим Бойченко отметил, что в компании ДТЭК сменилось руководство и с новой командой достигнута договоренность об инвестициях в развитие электросетей. В перспективах в ближайшие два года в городе ввести дополнительную «ветку», которая позволит обеспечить эффективное электроснабжение города.