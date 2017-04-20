Об альтернативных источниках обогрева воды в школах и детсадах говорили в ходе пленарного заседания в среду, 19 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.
Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская рассказала, что на сегодняшний день водонагреватели отсутствуют в 13 детсадах. Воду там греют в пищеблоках. Тем временем, вопрос отключения горячей воды в школах не так актуален. Несмотря на это, программа по установке водонагревателей будет продолжаться.
Программу по установке водонагревателей предлагают также внедрить в учреждениях здравоохранения. К следующей сессии горсовета руководитель управления здравоохранения и Департамента образования должен предоставить программы по альтернативному горячему водоснабжению.
Обратили внимание и на состояние городских электросетей в случае массовой установки бойлеров. Городской голова Вадим Бойченко отметил, что в компании ДТЭК сменилось руководство и с новой командой достигнута договоренность об инвестициях в развитие электросетей. В перспективах в ближайшие два года в городе ввести дополнительную «ветку», которая позволит обеспечить эффективное электроснабжение города.
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В мариупольских школах и детсадах установят водонагреватели
Об альтернативных источниках обогрева воды в школах и детсадах говорили в ходе пленарного заседания в среду, 19 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»