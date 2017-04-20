Представители МВД выслушают проблемы жителей Мариуполя

В течение двух дней (20 и 21 апреля) представители МВД Украины проведут выездные приемы во всех районах прифронтового Мариуполя, чтобы узнать мнение граждан о работе полиции и выявить проблемы жителей, сообщили в пресс-службе полиции.



Так, 20 апреля с 11 до 15 часов мариупольцы смогут обратиться к представителям МВД в админздании ГУНП в Донецкой области, расположенного на проспекте Нахимова, 86, и в помещении Центрального отдела полиции (ул.Фонтанная, 87).



21 апреля с 10 до 13 часов выездные приемы пройдут в Кальмиусском и Левобережном отделениях полиции (проспект Победы, 27 и улица Контрольная, 54).